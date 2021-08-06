2021/08/06 | 11:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هطلت امطار خفيفة منتصف الليلة الماضية في منطقة القبلة مركز محافظة البصرة.ويندر سقوط الامطار في فصل الصيف بالعراق وفق خبرا الطقس في العراق.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ظهرت المقالة زخات مطر خفيفة ليلة أمس في مركز البصرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زخات مطر خفيفة ليلة أمس في مركز البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زخات مطر خفيفة ليلة أمس في مركز البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).