مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق الديوانية ميسان

2021/08/06 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق الديوانية ميسان.وقال مراسلنا، إن حادث سير وقع على طريق الديوانية ميسان أودى بحياة شخصين.وأضاف، أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة اخرين نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

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