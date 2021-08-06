تعليق نيابي بشأن قرار فرض ضرائب جديدة على مواطني كردستان العراق

2021/08/06 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، اليوم الجمعة، أن فرض ضرائب جديدة من قبل حكومة الإقليم على المواطنين هي سرقة علنية.

وقال أنور في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم وأحزاب السلطة الفاسدة يبدو أنها لم تكتف من سرقات استقطاعات الرواتب والمنافذ الحدودية وتهريب النفط ورفع سعر الوقود والضرائب، لتلجأ لخطة جديدة لزيادة سرقاتها قبل الانتخابات".

وأضاف أن "اصافة 10% على الزبائن الذين يرتدون المطاعم والفنادق والنوادي من الدرجة الأولى هي أعباء جديدة، بحجة تغطية رواتب الموظفين، والجميع يعلم بأن الأموال التي ترسلها بغداد فضلا عن أموال بيع النفط كافية لتوزيع الرواتب كاملة".

هذا وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت اليوم عن فرض ضريبة 10% زيادة على الزبائن الذين يرتادون المطاعم والفنادق والنوادي الليلية، وذلك من آجل تغطية رواتب الموظفين في الإقليم.

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