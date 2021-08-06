2021/08/06 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الجمعة، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت.وتضمن جدول الرحلات، 61 رحلة من وإلى مطارات العراق الدولية.وأدناه جدول الرحلات ومواعيدها:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت (جدول) المركز الخبري الوطني.

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