الإعلام الأمني يعلن إحباط تفجير برج كهرباء

2021/08/06 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، مساء الخميس، إحباط محاولة تفجير برج كهرباء.وقالت الخلية في بيان تلقت وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية خرجت قوة من لواء المشاة التاسع والعشرون فرقة المشاة السابعة بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية”.وبينت، ان …

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