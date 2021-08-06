اليونان: نتفهم ونُساند إجراءات الرئيس التونسي

2021/08/06 | 11:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أمس الخميس، تفهم ومساندة بلاده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو(تموز) الماضي، تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن دندياس عبر عن هذا الموقف في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع السياسية في تونس، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأشار الوزير اليوناني إلى أن بلاده تتابع عن كثب وتفهم التطورات في تونس، مبدياً “مساندة أثينا لهذه الإجراءات ودعمها لتونس في هذه المرحلة الدقيقة، لحماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات، معرباً عن ثقته في قدرة تونس على مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية الراهنة”.

وأشار البيان إلى أن الجرندي أوضح من جانبه أن هذه الإجراءات التي أعلنها سعيد تستند إلى مقتضيات الدستور، وتهدف لتهدئة الأوضاع في تونس، وأنها حدت من الغضب والاحتقان الشعبي، واستجابت لتطلعات المجتمع التونسي.

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