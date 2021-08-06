2021/08/06 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستدفع بمصالح أمنها القومي ومصالح شركائها قدماً، وذلك في رسالة أميركية للرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي.

وقال: نأمل أن تستفيد إيران من الفرصة الآن لدفع الحلول الدبلوماسية المتوفرة أمامنا، ننتظر لنرى المقاربة التي ستأخذها الحكومة الإيرانية الجديدة وسنقوم بدورنا بالرد بالتشاور مع شركائنا.

وجدد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى المفاوضات، داعياً إيران إلى العودة لهذه المفاوضات قريباً من أجل إنهاء العمل.



وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه إذا كان الرئيس الإيراني جاداً في عزمه على رفع العقوبات عن إيران فهذا الأمر تحديداً مطروح على الطاولة في فيينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تبعث رسالة اولية إلى إبراهيم رئيسي غداة استلام مهامه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تبعث رسالة اولية إلى إبراهيم رئيسي غداة استلام مهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).