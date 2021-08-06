خطيب زاده يحذر إسرائيل من أي عمل عسكري ردا على استهداف الناقلة: لا تختبرونا

2021/08/06 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت إيران إسرائيل من أي “خطوة حمقاء” ضدها، بعد تهديدات تل أبيب بالرد على هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عبر تويتر، أن الكيان الإسرائيلي وفي حالة جديدة من الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، يهدد إيران بلا حياء بالعمل العسكري، واصفا هذه التهديدات بالسلوك الشرير الذي ينبع من دعم الغرب لتل ابيب.

والمح زاده في التغريدة إلى إمكانية الرد الإيراني قائلا: أي خطوة ضد إيران ستواجه برد حازم.



لا تختبروا طهران”، وفقا لما جاء في التغريدة.

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