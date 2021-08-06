مقتل مواطن مدني بظروف غامضة في ابي صيدا

2021/08/06 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في ديالى بمقتل مدني في ظروف غامضة في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر إن قوات الأمن عثرت على جثة مدني مقتولا في قرية ضباب في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.



ورجح أن يعود الحادث لثأر عشائري سابق، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى تصاعدا بمعدل الجرائم الجنائية الاجتماعية لأسباب متعددة ابرزها الدوافع المعيشية والمشاكل النفسية والعائلية او ثارات شخصية وعشائرية.

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