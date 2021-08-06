الصحة العالمية: نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها والبشرية في خطر حقيقي

2021/08/06 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي.ولكن العالم الآن في خطر حقيقي.العديد من نجاحاتنا السابقة يجري …

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