شاهد.. رد فعل ساخر من بومبيو على الهواء حول اختفاء زجاجة ويسكي

2021/08/06 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق وزارة الخارجية الأمريكية في اختفاء زجاجة ويسكي يابانية بقيمة 5800 دولار تم إهداؤها لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وفقًا لوثيقة من وزارة الخارجية في السجل الفيدرالي الحكومي.

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