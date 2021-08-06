مصرف الرافدين يعلن عن قروض سكنية لفئات متعددة

2021/08/06 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن قروض سكنية للموظفين منتسبي القوات الأمنية والمواطنين.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "قروض السكن تصل الى ٥٠ مليون دينار تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين".

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