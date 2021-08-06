مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت

2021/08/06 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، مواعيد رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت.وتضمن جدول الرحلات، 61 رحلة كما مبين في الجدول أدناه:

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