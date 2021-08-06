رغم مكاسبه .. النفط يتجه لاكبر انخفاض اسبوعي منذ اذار الماضي

2021/08/06 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، لكنها ظلت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ آذار حيث أثارت قيود السفر للحد من انتشار نسخة دلتا COVID-19 مخاوف بشأن الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولارًا للبرميل ، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر تراجع منذ آذار.وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات ، بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب على الوقود./انتهى3

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