عالية نصيف تحذر من محاولات

2021/08/06 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات بعض (اقتصاديات الاحزاب) الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية واملاك الدولة تحت غطاء الخصخصة .وقالت في بيان اليوم :" ان الورقة البيضاء التي اعلنت الحكومة عن البدء بتطبيقها تركز على خصخصة معظم مؤسسات الدولة والشركات العامة التابعة للوزارات ووضعها بيد المستثمرين ،وبضمنها الكهرباء والماء والاتصالات وقطاع النفط وغيرها ".واضافت نصيف :" ان هذا يعني ان الدولة ستباع بشكل كامل الى اصحاب رؤوس الاموال" ..متسائلة : من هم اصحاب رؤوس الاموال؟ او بمعنى اكثر دقة: من الذي سيشتري؟ .وتابعت النائبة :" من المؤسف ان اقتصاديات بعض الاحزاب لم تكتفِ بسرقة المال العام خلال السنوات الماضية، بل سوف تستفيد من هذه الخصخصة لاستخدام المال المنهوب لشراء اهم قطاعات الدولة، وبالتالي نحذر من التوجهات الرامية الى خصخصة المؤسسات الحكومية المهمة وجعلها رهينة بيد بعض الاحزاب التي تمتلك المال وتسعى لشراء الدولة كاملة " ./انتهى3

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