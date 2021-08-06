في أسوأ موجة منذ ووهان.. تفشي فيروس كورونا مجددًا في الصين

2021/08/06 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين، ويكافح مسؤولو الصحة أسوأ انتشار منذ تفشي الفيروس في ووهان قبل عام.وبات الملايين الآن جزءًا من جهود الاختبار على مستوى المدينة في حين تقبع العديد من المجتمعات التي تضم عشرات الآلاف من الأشخاص تحت حالة إغلاق، بما فيهم عدد من السكان باتوا محاصرين داخل منازلهم.تقرير مراسلنا ديفيد كولفر من بكين.

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