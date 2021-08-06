حزب الله يتبنى إطلاق عشرات الصوارخ بإتجاه اسرائيل

2021/08/06 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تبنى حزب الله، اليوم الجمعة، القصف الصاروخي باتجاه الأراضي الإسرائيلية، رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى اللبنانية.

وذكر حزب الله في بيان صحفي انه "رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

من جانبه، قال الإعلام الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، إن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القاعدة العسكرية الإسرائيلية دوف على الحدود اللبنانية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة قرى حدودية بسلاح المدفعية.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد تحدثت عن اعتراض المنظومة الدفاعية الإسرائيلية 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

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