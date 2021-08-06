سيدات فرنسا يتأهلن للمرة الثانية لنهائي كرة اليد الاولمبية

2021/08/06 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل منتخب فرنسا للسيدات بكرة اليد الى نهائي الفعالية ضمن اولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثانية بعد تأهلن للنهائي باولمبياد ريو 2016.وتمكن المنتخب الفرنسي من الفوز على نظيره السويدي 29-27 هدفا.، وسيلاقي الفائز من مباراة النرويج ومنتخب اللجنة الاولمبية الروسية./ انتهى3

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