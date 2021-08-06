حين نغادر مراوحة المكان - عدنان الصباح

2021/08/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح بعكسنا ينشغل الاحتلال ومؤسساته بكل الاحتمالات الممكنة للغد المشترك فهو يبني تصورا حول كل احتمالية ممكنة أرادها هو او لم يريدها لكنه يحضر نفسه لكل احتمال وكانه ممكن فهو الى جانب انشغاله العميق بمسائله الداخلية والجبهة المفتوحة على مصراعيها مع إيران وخطر حزب الله المحتمل من لبنان واستعداده لأي خطر قادم قريبا او بعيدا من سوريا لا يسهو ابدا عن أخطر الجبهات بالنسبة له وهي الجبهة الفلسطينية بكل تضاريسها ......





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