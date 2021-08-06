السينوغرافيا كمفهوم وكحركة 3 - سامي عبد الحميد

2021/08/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد - 5 -الكلاسيكية الجديدة : كان (توريللي) أكثر المصممين تأثيراً في السينوغرافيا في القرن السابع عشر وكان هو الذي صمم عمارة (مسرح نوفيسيمو) في مدينة فينيسيا حيث منحته تجاربه في السينوغرافيا لقب (الساحر العظيم) .



وبين عامي 1641 و 1645 قدّم للمسرح ما سمي (العربة والإطار) .



وهو نظام يعمل على وضع أجنحة مسطحة على إطارات مستطيلة تتحرك على شقوق في أرضية المسرح بمنصات ذات عجلات تتحرك على سكك في القبو تحت ......





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