تماثل التجربة - فاضل خليل

2021/08/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل ( جوزيف شاينا ـ 1922 ) الأسم اللامع في سماء الاخراج المسرحي، والذي تدرس تجربته الاخراجية في كافة المعاهد المسرحية في العالم.



قارنته ـ بعد اطلاع دقيق على تجربته ـ مع قرين له من العراق شابهه تماما في التجربة ( كاظم حيدر بغداد 1932 ـ 1985 )، الذي لا يقل شأنا عنه لا في الموهبة ولا في التنظير ولا في دراسة الفن التشكيلي التي انتقل منها فيما بعد الى الاخراج المسرحي.



لكن الثاني الذي مارس ذات الممارسات ال ......





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