وفاة 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء اصطدام شاحنة بحافلة ركاب بتركيا

2021/08/06 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقى 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون اليوم الجمعة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب في منطقة سوما بولاية مانيسا غربي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أنه تم نقل المصابين بسيارات اسعاف إلى المستشفيات القريبة.

وقالت الاناضول إن الحافلة كانت تقل 50 شخصاً، وفقاً لتقارير أولية.

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