2021/08/06 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وذكرت الهيئة في بيان ان “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية تحتوي على رافعات شوكية عدد (٥) مخبأة خلف أدواتاحتياطية مستخدمة معدة للتهريب“.

واوضح ان “المواد ضبطت خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وتم إحالتها للقضاءلاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين“.

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