2021/08/06 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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