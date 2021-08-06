2021/08/06 | 13:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "اليونيفيل" تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/06 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اليونيفيل" تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اليونيفيل" تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).