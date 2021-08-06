دلتا تضاعف أعداد الوفيات والإصابات في نينوى (جدول)

2021/08/06 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، الموقف الأسبوعي لأعداد الاصابات بفايروس كورونا في المحافظ للفترة من ٣١ تموز ولغاية ٥ آب.وبين المكتب خلال جدول حصلت عليه (بغداد اليوم) "الموقف الأسبوعي لأعداد الاصابات بفايروس كورونا في المحافظ للفترة من ٣١ تموز ولغاية ٥ آب".واشار الى ان "اعداد الاصابات والوفيات بمتحور دلتا تضاعفت بالمقارنة مع الاسابيع الماضية".تفاصيل الجدول ادناه:

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