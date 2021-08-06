2021/08/06 | 13:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، تصريحات النائب عن تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي بخصوص قوات البيشمركة.وقال الحزب في بيان، حصل “عراقي نيوز” على نسخة منه، انه “ندين ونستنكر بشدة ما تفوه به المنسوب الى تيار الحكمة رحيم العبودي على قناة اي نيوز يوم امس، بحق قوات البيشمركة الأبطال ، وهو إذل وأوطا من ان ينال من عظمتهم ونضالهم وكفاحهم وبسالتهم وانضباطهم والتضحيات التي قدموها على مر عقود طويلة من الزمن ضد الانظمة الدكتاتورية المستبدة والقمعية واخرها كان الحرب ضد تنظيم داعش الى جانب القوات الامنية العراقية الاخرى، حيث كانت ظهيرا وسندا قويا يرتكز عليه في تطهير وتحرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعيدا عن منهاج تيار الحكمة..



الديمقراطي الكوردستاني يدين بشدة تصريحات النائب رحيم العبودي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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