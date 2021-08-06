2021/08/06 | 13:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2583 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (1909)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو.1394 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و402564، وتعافى من مرض “كوفيد-19″، 5 ملايين و720353 شخصا، منهم 20141 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 163301 وفاة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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