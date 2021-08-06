ضبط رافعات شوكية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

2021/08/06 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية رافعات شوكية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي .وذكرت الهيئة في بيان صحفي انه :" تم ضبط حاوية تحتوي على مخبأة خلف ادوات احتياطية مستخدمة "، مبينة :" ان المواد ضبطت خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري ،كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ".واضافت انه :" تمت احالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى3

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