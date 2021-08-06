علي التميمي يوضح لـ/ نينا / الموقف القانوني من ترشح عدنان درجال لرئاسة اتحاد كرة القدم

2021/08/06 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي جواز الجمع بين منصب وزاري ورئاسة اي نقابة او اتحاد .وقال التميمي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اتحاد كرة القدم ليس جهة حكومية وهو اشبه بالمنظمات المدنية كنقابة المحامين والصيادلة مثلا ، ومن الممكن في ظل اي تضارب للمصالح بان يتولى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال منصب رئاسة اتحاد كرة القدم الذي لايحتاج لقرار لانه منصب فخري".واضاف التميمي انه :" لايمكن تطبيق الازدواج الوظيفي على اتحاد كرة القدم ولايوجد نص قانوني يمنع ذلك حتى المادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا / بتضارب المصالح او مدونة السلوك الاخلاقي التي لايمكن تطبيقها في العراق خارج القانون الداخلي ".واوضح ان :" درجال شخصية معروفة عربيا واسيويا ودوليا وسيخدم الاتحاد بشكل كبير ".وكان وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اعلن ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما أكد عدم أحقية البرلمان التدخل بهذا الشأن.وقال درجال،في تصريحات صحفية ، ان وجوده في الوزارة مؤقت، وله الحق في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، خصوصاً ان هناك وزراء في دول العالم هم رؤساء اتحادات.يذكر ان شرار حيدر، رئيس نادي الكرخ، هو الآخر كان قد رشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون منافساً لعدنان درجال./انتهى3

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