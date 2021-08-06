2021/08/06 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها في مجلة PLOS Pathogens ، عن فوائد عظيمة للصيام المتقطع.ووجدت الدراسة أن حرمان فئران خضعت للتجربة من الطعام لـ48 ساعة، قد ساهم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف فائدة “غير متوقعة” للصيام المتقطع المركز الخبري الوطني.

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