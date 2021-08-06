المنافذ تحبط محاولة هدر بالمال العام في ميناء أم قصر الشمالي

2021/08/06 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بأكثر من ٧ مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تستمر جهود الهيئة في التصدي لمحاولات الغش والتلاعب ومنع محاولات الهدر بالمال العام حيث تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في بوابة البحث والتحري".

واضاف البيان انه "من خلال إجراءات الكشف والتدقيق تبين أنها تحتوي مواد غير مصرح بها وتمت الإحالة لوجود تلاعب في التصريحة الكمركية مما سبب هدر بالمال العام بمبلغ يقدر بأكثر من سبعة مليون دينار عراقي".

واشار البيان الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

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