السينوغرافيا كمفهوم وكحركة 2 - سامي عبد الحميد

2021/08/06 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد في بداية القرن الرابع قبل الميلاد تم استخدام آلتين في المسرح : الأولى ، عبارةعن رافعة تستخدم بالدرجة الأولى لإظهار الشخصيات وهي تطير في الهواء وهي تجلس في عربة أو على ظهر حيوان وتوضع الرابعة خلف (السكينا) وعند أحد جوانبها، الثانية، (الاكيكليما) وهي منصة لها عجلات كانت تستخدم للكشف عن بعض الوضعيات التي يتخذها الممثلون وتتحرك من أحد جوانب السكينا وفي التراجيديا استخدمت لإظهار أحداث الشخصيات الذين يت ......





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