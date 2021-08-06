أدرعي ينشر فيديو

2021/08/06 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو "تصدي" لبنانيين لمنع عناصر حزب الله من إطلاق صواريخ صوب إسرائيل.

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