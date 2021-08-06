الشباب والرياضة: لا صحة لاعتذار الفنان كاظم الساهر عن إحياء حفل الافتتاح

2021/08/06 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الشباب والرياضة الأنباء التي تحدثت عن اعتذار قصير الاغنية العربية الفنان كاظم الساهر إحياء حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان صادر عنه أن ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له، لافتا إلى عدم وجود أي رد من الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في المناسبة الرياضية الكبيرة.

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