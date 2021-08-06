ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ خفر السواحل الأمريكي

2021/08/06 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن خفر السواحل الأمريكي الخميس ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار خلال عمليات عدة.

ووصف رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين خلال مؤتمر صحافي في بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا المخدرات التي تم ضبطها، وتبلغ نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كيلوغراما من القنب، بأنها "أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل".

وقال الكابتن تود فانس إن عمليات الضبط نفذتها وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأمريكي.

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