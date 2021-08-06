اصابة صاحب مكتب عقارات في هجوم مسلح في خانقين بديالى

2021/08/06 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب صاحب مكتب لبيع العقارات في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين يستقلان دراجة نارية ، اطلقا النار على صاحب مكتب عقارات في شارع الزراعة وسط خانقين ، واصاباه بجروح تم على اثرها نقله الى المستشفى " ./انتهى

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