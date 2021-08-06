وزير المالية : رفع موازنة العام المقبل الى البرلمان قبل الانتخابات المبكرة

2021/08/06 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير المالية علي علاوي :" ان الوزارة تسعى إلى رفع الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل ".وقال في تصريح صحفي :" ان الوزارة حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه فقد قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات ، فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة بشكلها الحالي".واضاف علاوي :" ان سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل ".واوضح :" ان الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام الحالي بسبب ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار ".واشار وزير المالية الى :" ان العراق يجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار "، مبينا :" ان هذا الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات التي ترغب الوزارة بتطبيقها، تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 اذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات النيابية"./انتهى3

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