ايران لاسرائيل

2021/08/06 | 14:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية

الايرانية سعيد خطيب زاده، أن رد إيران

على أي "خطوة حمقاء" من جانب إسرائيل

سيكون "حازما".

وكتب سعيد خطيب زاده في حسابه الرسمي

على "تويتر": "في انتهاك صارخ آخر للقانون

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