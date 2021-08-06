طوارئ صلاح الدين تنفذ 6 كمائن لحماية أبراج نقل الطاقة

2021/08/06 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديننفذت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، 6 كمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز المديرية نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض"، لافتة الى انها "تمكنت من إلقاء القبض على (٥) متهمين بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة، من ضمنهم (٢) وفق المادة ( ٤ ارهاب) واودعتهم التوقيف، فيما نفذت مديرية شؤون افواج الطوارئ (٦) كمائن ضمن قاطع المسؤولية لمراقبة وتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية".واضافت ان " مفارز مديرية المرور في المحافظة حجزت (٤) دراجات نارية وفرضت غرامات على ٣٤عجلة لمخالفتها الاوامر والتعليمات المرورية".

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