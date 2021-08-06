رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي الرئيس الايراني الجديد

2021/08/06 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ، وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه.يذكر ان زيدان حضر مراسم اداء رئيسي اليمين ، يوم امس ، برفقة وفد قضائي رفيع المستوى ضم كلا من القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم محمد نوري رئيس الادعاء العام والقاضي مسلم متعب مدب رئيس هيئة الاشراف القضائي ورحيم عبد الحسن مدير عام دائرة شؤون الحراسات القضائية./انتهى3

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