المكسيك تنال برونزية كرة القدم الاولمبية

2021/08/06 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال المنتخب المكسيكي برونزية كرة القدم ، بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثية لهدف في اولمبياد طوكيو.سجل اهداف المنتخب المكسيكي كل من كوردوفا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء وفاسكيز في الدقيقة 22 وفيغا في الدقيقة 58، بينما سجل هدف اليابان الوحيد اللاعب ميتوما في الدقيقة 78.وتقام يوم غد المباراة النهائية بين البرازيل ، بطلة الدورة السابقة ، واسبانيا./انتهى3

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