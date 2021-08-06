2021/08/06 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، إنطلاق حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز المديرية نفذت حملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتنفيذ أوامر القبض..



إنطلاق حملة تفتيش واسعة بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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