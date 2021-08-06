الدفاع المدني تحدد سببين وراء استمرار الحرائق بالعراق

2021/08/06 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وجود عنصرين أساسيين وراء استمرار اندلاع الحرائق في البلاد، فيما أشارت إلى أن الموازنة الخاصة بالدفاع المدني للعام 2021 لا تلبي حاجة المديرية.وقال مدير […]

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