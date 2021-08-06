انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل المدارس المتضررة غربي الأنبار

2021/08/06 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ،الاحد، عن انطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من الابنية المدرسية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .

وقال العبيدي ان “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية اطلقت حملة لإعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من الابنية المدرسية المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي الانبار”.

واضاف ان “خطة اعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من الابنية المدرسية المتضررة جراء قيام عناصر التنظيم الاجرامي بتفجيرها والعبث بمحتوياتها يأتي ضمن جهود اعادة كافة الابنية المدرسية الى سابق عهدها وانشاء اخرى جديدة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية في المناطق الغربية التي تعاني من نقص كبير في المباني المدرسية نتيجة العمليات الارهابية”.

يشار الى ان معظم الابنية المدرسية في المناطق الغربية متضررة بنسبة كبيرة نتيجة تفجيرها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار.

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