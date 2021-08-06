الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان

2021/08/06 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وقال الجيش في بيان “أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية.



معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي”.

وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

ومن جهتها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة، فيما تتحدث تقارير صحفية عبرية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقررت سلطات بلدية كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل فتح الملاجئ للمواطنين للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن “حزب الله”، اليوم، إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

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