نيجيرفان البارزاني يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان قاليباف

2021/08/06 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات بين طهران واربيل .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الجانبان في إطار الزيارة البارزاني التي بدأها يوم أمس الخميس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وعقب لقائه مع رئيسي التقى البارزاني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحضور الوفد الكردي المؤلف من رئيسة برلمان الإقليم ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزراء.

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