2021/08/06 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيلها 334 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية بالدائرة اجرت اليوم 1248 عملية فحص جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ 334 مسحة، من بينها حالة واحدة من الكوادر الإدارية".واضاف انه "تم تسجيل 4 حالات وفيات جديدة اليوم ليصبح إجمالي الوفيات 362 وفاة، في حين تم تسجيل 345 حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء 62324 حالة اي بنسبة 96٪ من الحالات الكلي".وتابع ان "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 64910 حالة في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4 وفيات و334 إصابة جديدة بكورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4 وفيات و334 إصابة جديدة بكورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).