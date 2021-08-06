انخفاض أسعار الدولار في بغداد قياساً بالمحافظات الشمالية

2021/08/06 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في صيرفات العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، قياساً بالمحافظات الشمالية.

وجاء سعر بيع الدولار في صيرفات بغداد، مقابل 148.250 د.

فيما جاء سعر شراء الدولار مقابل 147.250 د.

اما في صيرفات المحافظات الشمالية، فقد جاء سعر بيع الدولار مقابل 148.750 د.

بينما جاء سعر شراء الدولار مقابل 147.750 د.

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