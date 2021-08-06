2021/08/06 | 14:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قام به حزب الله اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة لإسرائيل.وأكدت حماس في بيان صحفي، أن “مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها”.وتابع البيان “توجهت حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم”.وشددت الحركة على أن “المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حماس تعلق على قصف حزب الله لإسرائيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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